شركة البريقة لتسويق النفط تعلن أن شركات التوزيع والنقل بدأت بالتعبئة من مستودع الزاوية النفطي.





طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط

اليوم الاثنين أن شركات التوزيع والنقل استأنفت العمل بالتعبئة من مستودع

الزاوية النفطي بعد الاجتماع الموسع الذي عقد يوم أمس بإدارة منطقة

الزاوية لشركة البريقة .

وضم الاجتماع مدير إدارة منطقة تشغيل الزاوية ومنسق المستودع ولجنة

متابعة سير عمل المحطات ومندوبي شركات التوزيع وعدد من أصحاب المحطات.

كما ناقش الإجتماع الصعوبات التي تعيق سير عمل الشركات الموزعة

والتدابير الوقائية لمنع حدوث إي أزمات والحد منها وإنهائها ليستمر عمل

المحطات بالطريقة الإعتيادية ودون إي عائق.

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