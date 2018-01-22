رئيس ونواب المجلس الرئاسي يتفقدوا مطار معيتيقة بعد استئناف حركة الطيران.

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طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - قام رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني ظهر أمس الأحد بزيارة لمطار "معيتيقه الدولي"،

تفقدوا خلالها سير العمل بالمطار بعد استئناف حركة الطيران.

وذكرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء‏ اليوم الاثنين

أن رئيس المجلس" فائز السراج" والنواب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق""

وعبدالسلام كجمان"، "فتحي المجبري "، وعضوي المجلس "محمد عماري "، "أحمد

حمزة" تفقدوا مرافق المطار وصالتي الوصول والمغادرة.

كما تابعوا استئناف حركة الطيران وعودة خدمة المسافرين إلى طبيعتها

عقب التوقف اثر الاحداث التي شهدها المطار خلال الأيام الماضية.

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