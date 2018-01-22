الشركة العامة للكهرباء تدعو إلى ضرورة فصل الاجهزة الكهربائية عند
انقطاع التيار .
الإثنين ، 22- 01- 2018 - 11:34:00
طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - دعت الشركة العامة للكهرباء المواطنين
إلى ضرورة فصل الاجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار الكهربائي واثناء
دخول برنامج طرح الاحمال على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي
ببضع دقائق .
وأوضحت الشركة ، في أعلان ترشيدي لها نشرته على صفحتها الرسمية
اليوم الاثنين أن هذا الاجراء يأتي تفاديا لحدوث أعطال في الاجهزة
والمعدات الكهربائية نتيجة ارتفاع أحمال الشبكة .
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