الشركة العامة للكهرباء تدعو إلى ضرورة فصل الاجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار .الإثنين ، 22-01-2018 - 11:34:00



طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - دعت الشركة العامة للكهرباء المواطنين
إلى ضرورة فصل الاجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار الكهربائي واثناء
دخول برنامج طرح الاحمال على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي
ببضع دقائق .
وأوضحت الشركة ، في أعلان ترشيدي لها نشرته على صفحتها الرسمية
اليوم الاثنين أن هذا الاجراء يأتي تفاديا لحدوث أعطال في الاجهزة
والمعدات الكهربائية نتيجة ارتفاع أحمال الشبكة .
...( وال ) ...

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