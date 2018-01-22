الشركة العامة للكهرباء تدعو إلى ضرورة فصل الاجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار .





طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - دعت الشركة العامة للكهرباء المواطنين

إلى ضرورة فصل الاجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار الكهربائي واثناء

دخول برنامج طرح الاحمال على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي

ببضع دقائق .

وأوضحت الشركة ، في أعلان ترشيدي لها نشرته على صفحتها الرسمية

اليوم الاثنين أن هذا الاجراء يأتي تفاديا لحدوث أعطال في الاجهزة

والمعدات الكهربائية نتيجة ارتفاع أحمال الشبكة .

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