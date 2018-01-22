اجتماع بجنزور يناقش سبل تأمين موقع مشروع محطة غرب طرابلس للكهرباء .

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طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - عقد ظهر أمس الأحد اجتماع موسع

بمقر مشروع محطة غرب طرابلس البخارية تم خلاله متابعة جهود الشركة العامة

للكهرباء لدعم وسد العجز الحاصل في الشبكة العامة للكهرباء ، وسبل

استكمال عدد من مشاريع الكهرباء .

وضم الاجتماع مدير عام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية

ومدير عام مشروعات الإنتاج ومساعده ومدير ادارة المحطات البخارية ومدير

موقع المشروع ومدير مديرية أمن جنزور والجفارة ومدير مكتب متابعة المحطة

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وتم خلال الاجتماع دراسة مسودة الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية

أمن جنزور لتأمين موقع مشروع محطة غرب طرابلس على نطاق واسع لطمأنة عودة

العاملين بموقع المشروع .

وأكد مدير عام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية العميد "

عبد الله الفيتوري" في هذا الخصوص أن الامن مسؤولية مشتركة تعد من

اختصاص الجميع من مواطنين وأجهزة أمنية وبعيدة كل البعد عن التجاذبات حتى

تتمكن الشركة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطن الكريم وتوفير

الكهرباء دون انقطاع .

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