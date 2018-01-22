ديوان المحاسبة يصدر العدد الثاني من مجلة الرقابة المالية .





طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - أصدر ديوان المحاسبة العدد الثاني

ديسمبر2017م من مجلة الديوان مجلة الرقابة المالية مليئة بالمواضيع

والدراسات الاقتصادية ودور ديوان المحاسبة الرقابي في أداء مهامه

والمحافظة على المال العام.

كما يحوي العدد العديد من المواضيع التي تهدف للإرتقاء بالمستوى الفني

والإسهام في تنمية القدرات البشرية بالديوان ونشر الوعي الرقابي على

العموم.

ودعت لجنة تحرير المجلة من خلال عددها كافة أعضاء وموظفي الديوان إلى

المساهمة في إثراء المجلة بالمقالات والبحوث العلمية ، وتقديم المقترحات

التي من شأنها العمل على تطوير المجلة والأرتقاء بها.

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