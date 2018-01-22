سيالة يستعرض مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية

الجزائر 22 يناير 2018 (وال)- بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودربان العلاقات الثنائية والجهود المشتركة لمحاربة الارهاب والتطرف بما يحقق الامن والاستقرار في منطقة المتوسط .

كما تناول الاجتماع الذي عقد الاحد على هامش الاجتماع الرابع عشر لمجموعة حوار 5+5 الذي عقد في الجزائر الجهود الاقليمية والدولية لتحقيق الامن والاستقرار في ليبيا بما فيها دعم عمل المبعوث الخاص للامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة .

وجدد الوزير الفرنسي دعم بلاده للمجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق الوطني

واكد سيالة على تطابق وجهات النظر بين ليبيا وفرنسا فيما يخص دعم كل الجهود التي تفضي الى الحل السياسي واستبعاد اي حل عسكري للازمة الليبية ، مجددا الدعوة للجانب الفرنسي بالتعجيل بعودة عمل السفارة الفرنسية من العاصمة طرابلس .

(وال)