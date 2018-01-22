وزارة التعليم تبدأ في صرف علاوة الحصة لكافة المعلمين خلال العام الدراسي الجاري.





طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - ناقش وكيل وزارة التعليم "عادل

جمعة "، مع عدد من مديري الإدارات بالوزارة آلية البدء في تنفيذ إجراءات

صرف علاوة الحصة للمعلمين .

وأكد وكيل الوزارة في تصريح للموقع الالكتروني للوزارة اليوم

الاثنين : عزم الوزارة على صرف مقابل علاوة الحصة لكافة المعلمين

المستفيدين مع نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الوزارة بمنطقة الهاني

بطرابلس، وضم مدير إدارة الاحتياط العام بالوزارة " عبد الفتاح الفاضلي"

ومدير إدارة المعلوماتية والتوثيق "يوسف ابوزويدة" ومدير إدارة الشؤون

الإدارية والمالية "مصطفى حمزة" والمراقب المالي المكلف " حسن زبيدة"

ورئيس القسم المالي "محمد عون".

كما ناقش المجتمعون عدد من جوانب العملية التعليمية لاسيما فيما يتعلق

بالتنسيق بين إدارات الوزارة ومراقبات التعليم بالبلديات في حصر وتجميع

البيانات المطلوبة من المؤسسات التعليمية والمتضمنة أعداد المعلمين

المستفيدين من هذه العلاوة ونصيب كل منهم، مشددين على ضرورة أن تكون

البيانات المقدمة مستوفاة الشروط وفي صيغتها النهائية، وذلك طبقا للنمادج

والإستمارات التي تم توزيعها سابقا على كافة المراقبات والمؤسسات

التعليمية.

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هذا ووجه "عادل جمعة" تعليماته للإدارات المختصة بضرورة التواصل مع

المراقبات التعليمية بالبلديات كل فيما يخصه والبدء الفعلي في إتمام

إجراءات صرف علاوة الحصة.