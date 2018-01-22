مصرع 3 أشخاص في انفجار قنبلة بسوق جنوبي تايلاند.





بانكوك 22 يناير 2018 ( وال ) - لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم

اليوم وأصيب أكثر من 18 آخرين جراء انفجار قنبلة في سوق بمنطقة نزاعات

لأغلبية الملايو والمسلمين جنوبي البلاد .

ووُضعت القنبلة في دراجة نارية في سوق بيمونتشاي دي يالا، عاصمة

المحافظة التي تحمل نفس الاسم وتم تفجيرها في الساعات الأولى من صباح

اليوم.

وأفاد متحدث باسم القيادة العسكرية في جنوب البلاد، بأن "هناك 3 قتلى

و18 جريحا".

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الدراجة النارية المفخخة تم وضعها

بجانب موقع لبيع لحم الخنزير.

وتتكرر الهجمات المسلحة والاغتيالات والتفجيرات في باتاني وناراثيوات

ويالا في جنوب تايلاند، بشكل شبه يومي على الرغم من انتشار ما يقرب من 40

ألف جندي من قوات الأمن.

ويندد المتمردون بالتعرض للتمييز من قبل الحكومة المركزية والأغلبية

البوذية في تايلاند.