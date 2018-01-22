نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .
الإثنين ، 22- 01- 2018 - 10:53:00
طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الاثنين وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
التحذير *
ريح شرش نشط إلى قوي على ساحل الخمس ومصراته وعلى الساحل الشرقي
سرعته ما بين (25 - 35 ) عقدة بحرية مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3،50
- 00، 4) متر .
* الساحل من رأس اجدير إلى سرت.
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة .
* الريح شرش إلى غربي ويكون باش يوم الغد على زوارة وطرابلس سرعته
مابين (10 - 25) عقدة .
* إرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.50-3.50) متر بينما لا يتجاوز (
1،00) متر على زواره .
* البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب ، ويكون خفيف الموج على زوارة .
* درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (14-16) درجة مئوية.
*الرؤيـة جيدة .
*الساحل من الخليج إلى طبرق .
السماءً قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار متفرقة .
* الريح شرش ويكون غربي يوم الغد على الخليج سرعته ما بين(10-30)
عقدة وتصل إلى (35) عقدة على الجبل الاخضر وطبرق .
*إرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.75-4.00)متر .
* البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب .
* درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية.
*الرؤيـة جيدة إلى متوسطة .
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