نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الاثنين وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



التحذير *

ريح شرش نشط إلى قوي على ساحل الخمس ومصراته وعلى الساحل الشرقي

سرعته ما بين (25 - 35 ) عقدة بحرية مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3،50

- 00، 4) متر .



* الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة .

* الريح شرش إلى غربي ويكون باش يوم الغد على زوارة وطرابلس سرعته

مابين (10 - 25) عقدة .

* إرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.50-3.50) متر بينما لا يتجاوز (

1،00) متر على زواره .

* البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب ، ويكون خفيف الموج على زوارة .

* درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (14-16) درجة مئوية.

*الرؤيـة جيدة .



*الساحل من الخليج إلى طبرق .

السماءً قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار متفرقة .

* الريح شرش ويكون غربي يوم الغد على الخليج سرعته ما بين(10-30)

عقدة وتصل إلى (35) عقدة على الجبل الاخضر وطبرق .

*إرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.75-4.00)متر .

* البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب .

* درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية.

*الرؤيـة جيدة إلى متوسطة .

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