الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

مازالت أغلب مناطق الشمال تتأثر بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مع

فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الخليج والشمال الشرقي بينما

يبقى الطقس مستقر نسبيا على مناطق الجنوب .



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال

بسيط لسقوط أمطار متفرقة ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى

نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين (16-21)

درجة مئوية ، ولا تتجاوز (14) درجة مئوية على المرتفعات الجبلية ، وتسجل

ارتفاعا بسيطا يوم الغد على أغلب المناطق .



بن جواد - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مراده.

السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها

خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد على بعض المناطق ونتوقع ان تكون

جيدة من مساء الغد على سهل بنغازي والجبل الاخضر وتمتد إلى مناطق الدواخل

، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل سرعتها

احيانا إلى (60) كم/ ساعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17-

22) درجة مئوية ولا تتجاوز (15) درجة على مرتفعات الجبل الاخضر .



الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17- 22)

درجة مئوية .



الكفرة - تازربو - السرير.

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على السرير ، والرياح شمالية غربية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى مابين (19- 22) درجة

مئوية .

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