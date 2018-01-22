سيالة يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي عودة السفارة وتسهيل حصول الليبيين على التأشيرات الإثنين ، 22-01-2018 - 10:36:00

الجزائر 22 يناير 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في الجزائر الاحد مع وزير الخارجية البرتغالي اوغوستو سانتوس سيلفا .
وتناول الاجتماع بالبحث العلاقات الثنائية ومجالات عدة للتعاون خاصة في الاستثمار الاقتصادي واقامة مشاريع مشتركة وعودة الشركات البرتغالية للمساهمة في برامج واعادة الاعمار في ليبيا .
وتم في الاجتماع مناقشة عودة السفارة البرتغالية لاستئناف عملها من العاصمة طرابلس وتسهيل حصول الليبيين على التأشيرات للاغراض المختلفة
(وال)

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