الاسهم اليابانية تسجل مكاسب طفيفة عند الإغلاق.

طوكيو 22 يناير 2018 (وال) - حققت الأسهم اليابانية مكاسب طفيفة عند الإغلاق في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين بفضل الأداء القوي لشركات الأوراق المالية والتأمين الذي عوض خسائر القطاعات المرتبطة بالمواد ومن بينها شركات التجارة وإنتاج الصلب والشحن.

واستقر المؤشر نيكي القياسي عند 23816.33 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 في المئة لينهي الجلسة عند 1891.92 نقطة.

وارتفع سهم نومورا هولدنجز 0.7 بالمئة ودايوا سيكيوريتيز جروب 1.1 بالمئة وتي آند دي هولدنجز 1.6 بالمئة.

وسجلت شركات الشحن أسوأ أداء وفقد مؤشر القطاع 1.6 بالمئة، يليه قطاع المعادن غير الحديدية وقطاع شركات صناعة الصلب اللذان هبطا بنسبة تتجاوز 0.8 بالمئة.

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