ارتفاع أسعار النفط مع إعلان السعودية استمرار تعاون المنتجين.

سنغافورة 22 يناير2018 (وال)- ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد تصريحات صدرت عن السعودية وأفادت بأن التعاون بين منتجي النفط الذين يقلصون الإنتاج في محاولة لتعزيز السوق سيستمر إلى ما بعد 2018.

وقال تجار إن تراجعا في نشاط التنقيب والحفر عن النفط في الولايات المتحدة والقتال في سوريا بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد دعم أيضا النفط الخام.

وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس الدولي برنت 68.81 دولار عند الساعة 0228 بتوقيت جرينتش مرتفعا 20 سنتا أو 0.3 في المئة عن إغلاقه السابق. ووصل برنت في 15 ينايرإلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014 مسجلا 70.37 دولار للبرميل.

وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 63.55 دولار للبرميل مرتفعا 18 سنتا أو 0.3 في المئة عن سعر إغلاقه السابق.

وقالت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والزعيمة الفعلية لأوبك أمس الأحد إن هناك توافقا بين منتجي النفط الرئيسيين على ضرورة استمرار التعاون بشأن الإنتاج بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات في نهاية هذا العام.

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