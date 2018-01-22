الوضع في ليبيا ضمن جدول اجتماع وزاراء خارجية الاتحاد الاوروبي ببروكسل .

بروكسل 22 يناير 2018 (وال) - يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، اجتماعا في العاصمة البلجيكية بروكسل يبحث خلالها عدة قضايا من بينها مستجدات الوضع في ليبيا .

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، أنه سيطرح مستجدات الأزمة الليبية، عقب لقاء سيجمعه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مجددا دعم بلاده للخطة الأممية للحل في ليبيا.

وإضافة للملف الليبي، وقضايا الشرق الأوسط، يبحث وزراء الخارجية الأوروبيون، ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك بتقييم عمل الفريق المشترك، المشكل من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، المختص بدراسة تحسين أوضاع المهاجرين.

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