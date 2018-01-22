سيالة يجتمع في الجزائر مع وزير الشؤون الخارجية الاسباني .

لجزائر 22 يناير 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في الجزائر الاحد مع وزير الشؤون الخارجية الاسباني الفونصو داستبس كيسيدو .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش الاجتماع الرابع عشر لوزراء مجموعة حوار 5+5 المنعقد بالجزائر بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين ليبيا واسبانيا في عدد من المجالات .

كما تم في الاجتماع التطرق الى مقترحات التعا ون في قطاعات الكهرباء والنفط والتعليم والصحة والتدريب وخماية الموروث الثقافي .

وتطرق الوزيران الى امكانية استئناف عمل السفارة الاسبانية لعملها من العاصمة طرابلس وتشجيع ودعم الزيارات بين رجال الاعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين .

(وال)