السراج يستقبل مدير مديرية الامن بمصراته .





طرابلس 21 يناير 2018 (وال)- أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج صباح اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مدير مديرية أمن مدينة مصراتة العميد طارق محمد محمد الفقيه حيث عرض العميد طارق الحالة العامة للأمن في المدينة والجهود المبذولة لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة المواطنين، كما أوضح عدد من المختنقات التي تواجه المديرية.

وناقش السراج مع المسئول الأمني جملة من المواضيع التي تتعلق بآليات العمل الأمني، وأصدر تعليماته بتوفير احتياجات المديرية من معدات وأجهزة واستكمال ما تواجهه من نواقص، مؤكداً على الأهمية الكبيرة للأمن في استقرار الوطن.



(وال)