المجلس الرئاسي يعقد اجتماع تشاوري .

طرابلس 21 يناير 2018 (وال)- عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني صباح اليوم الأحد " 21 يناير " اجتماعه العادي الثاني لسنة 2018 بمقر المجلس في مدينة طرابلس، برئاسة فائز السراج رئيس المجلس وبحضور نواب الرئيس عبدالسلام كجمان أحمد معيتيق فتحي ألمجبري، وعضوا المجلس محمد عماري، أحمد حمزة.

ويأتي اجتماع اليوم لاستكمال التشاور حول التعديل الوزاري وتوسعة الحكومة ونتائج المشاورات مع الأطراف السياسية المختلفة بشأن هذا التعديل.

كما تناول الاجتماع عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الأمني بصفة عامة وما تم اتخاذه من إجراءات لتأمين العاصمة والوضع الاقتصاد والخدمي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

(وال)