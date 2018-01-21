السراج يقوم بزيارة تفقدية لمطار معيتيقة الدولي .







طرابلس 21 يناير 2018 (وال)- قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج رفقة نوابه أحمد معيتيق ، عبدالسلام كجمان ، فتحي ألمجبري وعضوا المجلس محمد عماري وأحمد حمزة ظهر اليوم الأحد بزيارة لمطار معيتيقة الدولي حيث كان في استقبالهم وزير المواصلات المهندس ميلاد معتوق وعدد من القيادات الأمنية.

و تفقد السراج وأعضاء المجلس مباني المطار وصالتي الوصول والركاب، كما تابعوا استئناف حركة الطيران وعودة خدمة المسافرين إلى طبيعتها إثر الأحداث الأخيرة.

وناقش رئيس وأعضاء المجلس مع مسؤولي المطار تجهيزات عدد من المرافق ألحيوية وكيفية تحسينها،.

وأكد السراج على ضرورة استكمال النواقص بالإستعانة بالشركات المحلية، وحث العاملين بالمطار على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. وعقد السراج وأعضاء المجلس بعد إنتهاء الجولة الميدانية اجتماعاً بالقيادات الأمنية المسؤولة على أمن المطار لمتابعة الإجراءات المتخذة لتأمينه.

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