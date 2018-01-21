سيالة يبحث مع وزير الخارجية الموريتاني العلاقات الثنائية .

الجزائر 21 يناير 2018 (وال)- بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع وزير الخارجية الموريتاني اسلكوا ولد احمد ازيد في الجزائر على هامش الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجية مجموعة 5+5 العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة .

وتطرق الوزيران الى اهمية بذل الجهود من خلال اتحاد المغرب العربي للدفع بالتعاون في المجال التجاري والاقتصادي بما يسهم في ايجاد فرص العمل للشباب المغاربي وتشجيع الاستثمارات في دول المنطقة .

وناقش الوزيران التحضيرات الجارية للقمة الافريقية في اديس ابابا وماتناوله اجتماع مجموعة 5+5 من ملفات والعمل على وضع اسس واقعية للعمل المشترك بين دول الشمال والجنوب لدول المتوسط .

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