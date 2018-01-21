سيالة يجتمع في الجزائر مع وزير الخارجية الايطالي .

الجزائر 21 يناير 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني مجمد سيالة في الجزائر اليوم الاحد على هامش الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجية مجموعة دول 5+5 مع وزير الخارجية الايطالي انجلينو الفانو .

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية ومستجدات الاوضاع في ليبيا والمنطقة .

ودعا سيالة خلال الاجتماع الى مواصلة الجهود الداعمة للمبعوث الخاص للامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة واهمية العمل في اطار الامم المتحدة بما يؤدي الى نجاح خطوات تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا .

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