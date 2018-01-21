سيالة : مواجهة تحديات التنمية المستدامة والمكانية في دول الضفة الجنوبية للمتوسط ستحد بشكل كبير من افواج المهاجرين نحو الضفة الشمالية

الجزائر 21يناير 2018 (وال) _ اكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة ان تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين دول غرب المتوسط سيمكنها من مواجهة التحديات والمخاطر الامنية التي تعصف بالمنطقة وبمحيطها الجغرافي .

وقال سيالة في الكلمة التي القاها اليوم في الجزائر امام اجتماع وزراء خارجية مجموعة حوار 5+5 " ان مواجهة تحديات التنمية المستدامة والمكانية التي اذا ماتحققت في دول الضفة الجنوبية للمتوسط ستحد بشكل كبير من افواج المهاجرين نحو الضفة الشمالية وانه من المهم ان نسعى لرأب هذه الفجوة من خلال تضافر الجهود وحشد الامكانيات في ظل روح التعاون وصولا الى تحقيق تنمية مستدامة لدةل الجنوب .

واكد سيالة ان الاستقرار واستباب الامن في دول المنطقة لايتحقق الا في ظل الازدهار الاقتصادي والتنمية لكل شعوب الاقليم خاصة لشريحة الشباب الغالبة للسكان وتحد من تدفقات الهجرة التي تؤرقنا جميعا خاصة دول العبور ودول المقصد .

واشار سيالة الى ضرورة ايلاء موضوع التنمية الاقتصادية للدول التي تعاني حالة نزوح اهمية قصوى في المرحلة القادمة بالتوازي مع الاهتمام بالجوانب الامنية .

اواوضح سيالة ان ليبيا وهي تخطو خطوات هامة نحو تحقيق الاستقرار السياسي في ظل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق تسير بخطوات ثابتة واثقة نحو الاعداد لانتخابات عامة ف الربع الاخير من العام الجاري .

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