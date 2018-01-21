سيالة يدعو الى الاسراع بعودة السفارات الاجنبية للعمل من طرابلس .

الجزائر21 يناير 2018 -(وال) - دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة دول العالم الى اعادة سفاراتهم لمباشرة اعمالها من العاصمة طرابلس .

وقال سيالة في كلمة القاها اليوم الاحد امام اجتماع وزراء مجموعة دول 5 +5 الدي انطلق في العاصمة الجزائرية ّ"بمناسبة عودة بعض السفارات الى العاصمة طرابلس ومباشرة اعمالها وقبول طلبات الحصول على التأشيرات من المواطنين الليبيين ادعو من لم يبادر من الدول الى سرعة عودة سفاراتكم الموقرة للعمل من العاصمة طرابلس ".

واضاف قائلا " نجتمع اليوم في هده المدينة العريقة الدي يعكس تاريخها وتراثها الثقافي والحضاري والمعماري احدى اروع صفحات التفاعل الانساني في منطقتنا منطقة غرب المتوسط ولقاءنا مجددا يؤكد اهمية الحوار والتفاعل

والتعاون في كامل منطقتنا .

واضاف "تولي ليبيا اهتماما متزايدا بمبادرة حوار 5+5 لانها ترى فيها الاطار المناسب والصيغة الملائمة لاستمرار دعم ومواصلة علاقات الحوار والتعاون والتفاعلات التاريخية والاقتصادية والثقافية العميقة بين بلدان غرب المتوسط ويساهم في استتباب الامن والاستقرار الدوليين ".

يتبع