الاعلان عن تنفيذ برنامج التأمين الصحي للمعلمين في ليبيا .



السبت 21 يناير 2018 (وال)- حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج السبت بالعاصمة طرابلس الاعلان عن برنامج تنفيذ

التأمين الصحي للمعلمين .

وقال رئيس المجلس الرئاسي في كلمة القاها بالمناسبة " نلتقي اليوم لنعلن

عن انطلاقة جديدة بوضع برنامج التأمين الصحي للمعلمين، بعد أن أنشأنا في

رئاسة مجلس الوزراء صندوق يهتم بالرعاية الصحية للعاملين في الدولة ونأمل

أن تسهم هذه الخطوة في توفير البيئة الصحية المناسبة التي تراعي

المتطلبات الضرورية للمعلم. "

وأكد السراج على أهمية دور المعلم باعتباره محور الإرتكاز الذي تدور حوله

العملية التعليمية ،مشيرا الى أن الحكومة حريصة على تطوير منظومة التعليم

والارتقاء بأهم عناصرها وهو المعلم ليتمكن من إتمام رسالته ، مؤكدا أن

الطموح لا يتوقف على توفير الضروريات بل نسعى إلى الارتقاء بجودة

التعليم، وتطوير العملية التعليمة في ليبيا .

وحضر الإحتفال عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون مؤسسات المجتمع

المدني أحمد حمزة وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب د. عزالدين بوراوي

ووزراء المالية اسامة حماد والاقتصاد ناصر الدّرسي والتعليم عثمان عبد

الجليل ورئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور

عادل رجب زنداح ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام د. طلال عجاج

ومندوبين عن نقابات المعلمين.

(وال)