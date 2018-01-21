بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.



القاهرة 21 يناير 2018 (وال) - انطلقت بالقاهرة اليوم الأحد، أعمال

المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لإنجازات وأنشطة وبرامج مؤسسات العمل

العربى المشترك.

ويتناول المؤتمر العديد من المحاور الهامة التى تتعلق بالتعليم

والثقافة والبحث العلمي والبطالة والتشغيل والشباب والأمن الغذائي

والمائي وقضايا الفقر وأزمة اللاجئين والنازحين والأمن ومواجهة التطرف.

كما يتناول الدور المتوقع من مؤسسات العمل العربى فى تحقيق أهداف التنمية

المستدامة 2030 فى المنطقة العربية، و دور وسائل الإعلام المختلفة فى

الترويج لأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك.

ويصاحب المؤتمر معرض تشارك فيه مؤسسات العمل العربي المشترك يتضمن عرض

أنشطة وإنجازات المؤسسات المتخصصة.

ويشارك فى المؤتمر سفراء ومندوبو الدول العربية الأعضاء لدى الجامعة

العربية، والعديد من الشخصيات العامة السياسية والإعلامية والثقافية من

مختلف الدول العربية ورؤساء ومدراء مؤسسات العمل العربي المشترك، وأعضاء

لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات القطاع الخاص

وبعض مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العربية المختلفة.

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