قوات الاحتلال تفتش منازل ومحلات تجارية في سيلة الظهر جنوب جنين .



جنين 21 يناير2018 (وال)- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الأحد، عددا من المنازل والمحلات تجارية في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

وأفاد رئيس بلدية سيلة الظهر " أسعد حنتولي" لـوكالة الانباء الفلسطينية

"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت محلات تجارية ومنازل في البلدة، خاصة في

الشارع الرئيسي، بدءا من منطقة رأس الظهر، وقامت باستجواب المواطنين، ولا

تزال متواجدة في المنطقة، مشيرا إلى أنها استولت قبل نحو أسبوع على

تسجيلات كاميرات مراقبة من المكان.

...( وال ) ...