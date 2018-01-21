بدء اجتماعات وزراء خارجية مجموعة 5+5 في الجزائر .





الجزائر 21 يناير 2018 (وال)- بدأت بالعاصمة الجزائرية اليوم الاحد

اجتماعات وزراء خارجية مجموعة 5+ 5 بحضور وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني محمد سيالة .

وسيناقش الوزراء في اجتماعهم الذي يعقد تحت شعار " المتوسط الغربي

تعزيز وتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة متقاسمة ومستدامة لمواجهة

التحديات المشتركة في المنطقة " مواضيع عدة يتصدرها الملف الليبي ،

بالاضافة الى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على دول المجموعة .

كما سيتم في الاجتماع التطرق الى قضية الامن في منطقة الساحل ومحاربة

الارهاب .

ويحضر الاجتماع الامين العام لاتحاد المغرب العربي والامين العام من

اجل المتوسط ومفوض الاتحاد الاوروبي المكلف بسياسة الحوار ومفاوضات

التوسع .

يذكر ان مجموعة 5+5 تضم خمس دول جنوب المتوسط وهي ليبيا ، تونس ، الجزائر

، موريتانيا ، والمغرب وخمس دول شمال المتوسط اسبانيا ، فرنسا، ايطاليا ،

البرتغال ومالطا .

(وال)