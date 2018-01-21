بدء اجتماعات وزراء خارجية مجموعة 5+5 في الجزائر .
الأحد ، 21- 01- 2018 - 13:04:00
الجزائر 21 يناير 2018 (وال)- بدأت بالعاصمة الجزائرية اليوم الاحد
اجتماعات وزراء خارجية مجموعة 5+ 5 بحضور وزير الخارجية بحكومة الوفاق
الوطني محمد سيالة .
وسيناقش الوزراء في اجتماعهم الذي يعقد تحت شعار " المتوسط الغربي
تعزيز وتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة متقاسمة ومستدامة لمواجهة
التحديات المشتركة في المنطقة " مواضيع عدة يتصدرها الملف الليبي ،
بالاضافة الى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على دول المجموعة .
كما سيتم في الاجتماع التطرق الى قضية الامن في منطقة الساحل ومحاربة
الارهاب .
ويحضر الاجتماع الامين العام لاتحاد المغرب العربي والامين العام من
اجل المتوسط ومفوض الاتحاد الاوروبي المكلف بسياسة الحوار ومفاوضات
التوسع .
يذكر ان مجموعة 5+5 تضم خمس دول جنوب المتوسط وهي ليبيا ، تونس ، الجزائر
، موريتانيا ، والمغرب وخمس دول شمال المتوسط اسبانيا ، فرنسا، ايطاليا ،
البرتغال ومالطا .
(وال)