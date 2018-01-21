شركة البريقة لتسويق النفط تؤكد توفر الوقود بمستودعاتها .





طرابلس 21 يناير 2018 ( وال ) - أكدت شركة البريقة لتسويق النفط توفر

الوقود بكميات كبيره في جميع مستودعاتها.

وأوضحت الشركة عبر موقعها أن شاحنات شركة خدمات الطرق السريعة

تقوم حاليا بنقل الوقود للمحطات .

وأضافت أن اضراب بعض سائقي الشركات الناقلة جاء للمطالبه بزيادة

تسعيرة النقل وأن عدة اجتماعات عقدت بالخصوص مع وزارة الإقتصاد لحل هذه

الاشكالية .. كما ناشدت شركة البريقة لتسويق النفط وزارتي الدفاع والداخلية بالتدخل

العاجل لتوفير الحماية اللازمة لشاحنات الوقود من مستودع مصراتة حتى

مستودع سبها النفطي لتتمكن الشركة من توفير المحروقات لمناطق الجنوب ،

وتؤكد بأن توقف إمدادات الوقود للجنوب خارج عن إرادتها.

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