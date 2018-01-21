شركة البريقة لتسويق النفط تجدد تأكيدها على توفر الوقود .



طرابلس 21 يناير 2018 (وال) - فندت شركة البريقة لتسويق النفط

اليوم الأحد وجود ازمة في توفر الوقود ، وأكدت ان مستودعاتها ومستودع

طرابلس النفطي ملىء بالوقود .

وأكد مدير مكتب الاعلام المتحدث الرسمي باسم شركة البريقة لتسويق

النفط " أحمد المسلاتي " لوكالة الانباء الليبية اليوم الأحد أن الوقود

متوفر بمستودعات الشركة ، وأن الناقلة آنوار ليبيا وحمولتها 34 مليون لتر

من الوقود مازالت مستمره في الضخ لشركات التوزيع بصورة طبيعية من ميناء

طرابلس البحري .

وقال المتحدث : أننا نظمئن المواطنين بأن الوقود متوفر ولا داعي

للازدحام وان عملية تزويد محطات الوقود بكامل مدينة طرابلس وضواحيها

متواصل عن طريق شركات النقل ولاداعي للإزدحام لتفويت الفرصة على ضعاف

النفوس الذين غرضهم نشر الفوضي.

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