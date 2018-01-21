رئيس المجلس الرئاسي يستقبل مدير مديرية أمن مصراتة .



طرابلس 21 يناير 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة

طرابلس، مدير مديرية أمن مدينة مصراتة العميد " طارق الفقيه " .

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد عرض العميد " الفقيه " الوضع

الأمني في المدينة والجهود المبذولة لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة

المواطنين، كما استعرض المختنقات التي تواجه عمل المديرية.

وناقش " السراج " مع المسئول الأمني جملة من المواضيع التي تتعلق بآليات

العمل الأمني، وأصدر تعليماته بتوفير كافة احتياجات المديرية ، مؤكداً

على الأهمية الكبيرة للأمن في استقرار الوطن.



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