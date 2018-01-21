رئيس المجلس الرئاسي يستقبل مدير مديرية أمن مصراتة .
الأحد ، 21- 01- 2018 - 12:24:00
طرابلس 21 يناير 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة
طرابلس، مدير مديرية أمن مدينة مصراتة العميد " طارق الفقيه " .
ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد عرض العميد " الفقيه " الوضع
الأمني في المدينة والجهود المبذولة لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة
المواطنين، كما استعرض المختنقات التي تواجه عمل المديرية.
وناقش " السراج " مع المسئول الأمني جملة من المواضيع التي تتعلق بآليات
العمل الأمني، وأصدر تعليماته بتوفير كافة احتياجات المديرية ، مؤكداً
على الأهمية الكبيرة للأمن في استقرار الوطن.
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