أزمة القطاع الصحي بالجنوب محور لقاء أعضاء لجنة الأزمة مع مسؤولين في المجلس الرئاسي والحكومة ونوّاب المنطقة .
الأحد ، 21- 01- 2018 - 12:13:00
طرابلس 21 يناير 2018 ( وال ) - عقد أمس السبت إجتماع موسّع بحضور النائب في المجلس الرئاسي " أحمد حمزة " ووزير العمل المفوّض الدكتور " المهدي الورضمي " ووزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين " يوسف جلالة " ،وأعضاء مجلس النوّاب عن المنطقة الجنوبية ، ومستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الصحة وبعض المسؤولين عن القطاع الصحي في الجنوب الليبي وأعضاء لجنة الأزمة في المنطقة الجنوبية .
ويأتي هذا الإجتماع الذي عقد بوزارة العمل لبحث المختنقات التي تواجه منطقة الجنوب في مجال الصحة ، وسبل حلحلتها بالتعاون مع القطاعات
المختصة .
وأكد وزير العمل المفوّض الدكتور " المهدي الورضمي " على أن هدف
الإجتماع هو الخروج بتوصيات وحلول واقعية للنهوض بمنطقة الجنوب من
الناحية الصحية ولتوفير كل الامكانيات التي تفتقرها المستشفيات والمراكز
الصحية في الجنوب الليبي .
واستعرض الحاضرون كافة المشاكل التي تعاني منها مستشفيات لمنطقة
الجنوبية من نقص في الامكانيات والمعدّات وإفتقارها للعناصر الطبية والطبية المساعدة .
وطالب رئيس لجنة أزمة الصحة في المنطقة الجنوبية الدكتور " عبدالرحمن
عريش" بضرورة توفير الدعم اللازم للمشاريع والمبادرات التي تخفف من حدة الأزمة وترفع المعاناة عن أهل الجنوب ، من أبرزها مشاريع الطاقة البديلة والتي استهدفت مستشفيات سبها الطبي ، براك ، أوباري ، مرزق ، العافية ، ودّان ، زلة ، الشويرف ، إدري والفقها .
كما ناقش الاجتماع مقترح القوافل الطبية والتي تقدمت بها نقابة الأطباء لدعم مستشفيات المنطقة الجنوبية ، و أشار المستشار الصحي لرئيس
المجلس الرئاسي بأن المقترح تم تجهيزه وبكل تفاصيله تمهيداً لإعتماده
والبدء في تنفيذه فعلياً خلال الفترة القادمة .
ومن جهته أكد النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد حمزة" استعداد المجلس
الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني لدعم كافة المقترحات والبرامج التي من
شأنها تذليل الصعاب لحلحة الأزمة في منطقة الجنوب .
وتم الإتفاق على تقديم مقترح بالاحتياجات المالية لعمل لجنة الأزمة
لمعالجة المختنقات التي تواجه القطاع الصحي في الجنوب ، إضافة إلى مطالبة اللجنة بتفعيل ديوان وزارة الصحة في الجنوب لتوحيد الجهود المبذولة في المجال الصحي والذي يعتبر من أهم الأولويات العاجلة .
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