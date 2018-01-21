أزمة القطاع الصحي بالجنوب محور لقاء أعضاء لجنة الأزمة مع مسؤولين في المجلس الرئاسي والحكومة ونوّاب المنطقة .

طرابلس 21 يناير 2018 ( وال ) - عقد أمس السبت إجتماع موسّع بحضور النائب في المجلس الرئاسي " أحمد حمزة " ووزير العمل المفوّض الدكتور " المهدي الورضمي " ووزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين " يوسف جلالة " ،وأعضاء مجلس النوّاب عن المنطقة الجنوبية ، ومستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الصحة وبعض المسؤولين عن القطاع الصحي في الجنوب الليبي وأعضاء لجنة الأزمة في المنطقة الجنوبية .

ويأتي هذا الإجتماع الذي عقد بوزارة العمل لبحث المختنقات التي تواجه منطقة الجنوب في مجال الصحة ، وسبل حلحلتها بالتعاون مع القطاعات

المختصة .

وأكد وزير العمل المفوّض الدكتور " المهدي الورضمي " على أن هدف

الإجتماع هو الخروج بتوصيات وحلول واقعية للنهوض بمنطقة الجنوب من

الناحية الصحية ولتوفير كل الامكانيات التي تفتقرها المستشفيات والمراكز

الصحية في الجنوب الليبي .

واستعرض الحاضرون كافة المشاكل التي تعاني منها مستشفيات لمنطقة

الجنوبية من نقص في الامكانيات والمعدّات وإفتقارها للعناصر الطبية والطبية المساعدة .

وطالب رئيس لجنة أزمة الصحة في المنطقة الجنوبية الدكتور " عبدالرحمن

عريش" بضرورة توفير الدعم اللازم للمشاريع والمبادرات التي تخفف من حدة الأزمة وترفع المعاناة عن أهل الجنوب ، من أبرزها مشاريع الطاقة البديلة والتي استهدفت مستشفيات سبها الطبي ، براك ، أوباري ، مرزق ، العافية ، ودّان ، زلة ، الشويرف ، إدري والفقها .

كما ناقش الاجتماع مقترح القوافل الطبية والتي تقدمت بها نقابة الأطباء لدعم مستشفيات المنطقة الجنوبية ، و أشار المستشار الصحي لرئيس

المجلس الرئاسي بأن المقترح تم تجهيزه وبكل تفاصيله تمهيداً لإعتماده

والبدء في تنفيذه فعلياً خلال الفترة القادمة .

ومن جهته أكد النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد حمزة" استعداد المجلس

الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني لدعم كافة المقترحات والبرامج التي من

شأنها تذليل الصعاب لحلحة الأزمة في منطقة الجنوب .

وتم الإتفاق على تقديم مقترح بالاحتياجات المالية لعمل لجنة الأزمة

لمعالجة المختنقات التي تواجه القطاع الصحي في الجنوب ، إضافة إلى مطالبة اللجنة بتفعيل ديوان وزارة الصحة في الجنوب لتوحيد الجهود المبذولة في المجال الصحي والذي يعتبر من أهم الأولويات العاجلة .





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