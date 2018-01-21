لجنة القوافل الطبية بوزارة الصحة تُرسل قافلة طبية إلى منطقة بئر المرحان وسط الصحراء .





طرابلس 21 يناير 2018 ( وال ) - ‏أفادت وزارة الصحة بحكومة الوفاق

الوطني‏ أن لجنة القوافل الطبية بالوزارة أرسلت قافلة طبية إلى منطقة بئر

المرحان وسط الصحراء .

وأضافت الوزارة عبر موقعها اليوم الأحد أن القافلة الطبية ارسلت

بالتعاون مع منظمة أطباء الوطن وقدمت خدماتها الطبية لاهالي وسكان منطقة

بير المرحان الواقعةِ وسطَ الصحراء على بعد 150 كم باتجاه الجنوب من

مدينة الزنتان.

حيث قام استشاريو وأطباء القافلة التي وصلت يوم 15 من شهر يناير

الجاري خدماتهم وكشوفاتهم الطبية في تخصصات (الباطنة والقلب والجراحة

والأطفال والسكر والغدد الصماء والعظام والأنف والحنجرة والعيون) من داخل

المركز الصحي بئر المرحان.

كما نظمت القافلة من خلال كوادرها من استشاريين وأطباء دورة تدريبية

سريعة استهدفت العناصر الطبية المساعدة حول استخدام جهاز تخطيط القلب

وجهاز مراقبة العلامات الحيوية .

...( وال ) ....