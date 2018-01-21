كوريا الشمالية ترسل فريق المقدمة الى الجنوب استعدادا للمشاركة في أولمبياد بيونغ تشانغ .





سيئول 21 يناير 2018 ( وال) - تعتزم كوريا الشمالية إرسال فريق المقدمة

المكون من 8 مسئولين على رأسه نائب وزير الرياضة يون يونغ-بوك الى كوريا

الجنوبية استعدادا للمشاركة في أولمبياد بيونغ تشانغ وذلك خلال الفترة من

25-27 من الشهر الجاري.

وصرحت وزارة الوحدة في سيئول إنها استلمت رسالة من الجانب الشمالي باسم

رئيس الوفد الكوري الشمالي للمحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين لي سون

كوان المرسلة الى نظيره وزير الوحدة جو ميونغ كيون.

وأضافت الوزارة إن فريق المقدمة يخطط لمراجعة موقع اقامة الكوريين

الشماليين وموقع الافتتاح والاختتام للاولمبياد والملاعب الرياضية

والمركز الاعلامي ، وسيصل الفريق عبر الطريق البري " كيونغ إي " ، موضحة

بأنها سترد على مقترح الشمال بعد مراجعته.

يشار الى أن الكوريتين سبق أن اتفقتا على ارسال فريق المقدمة الكوري

الشمالي الى الجنوب خلال الفترة من 25-27 من الشهر، عندما اجتمع وفدا

العمل للبلدين يوم 17 من الشهر.

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