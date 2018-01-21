مقتل اشخاص" 10 " في هجوم استهدف فندق بإفغانستان .الأحد ، 21-01-2018 - 11:52:00



كابول 21 يناير 2018 ( وال ) - لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم بينهم
مواطن أجنبي وأصيب سبعة آخرون في هجوم استهدف الليلة الماضية فندق
"إنتكونتيننتال" في العاصمة الأفغانية كابول.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية "نصرت رحيمي " إن الهجوم
انتهى تماما بعد القضاء على جميع المهاجمين".
وأوضح أن ستة مدنيين لقوا حتفهم وأصيب سبعة آخرون نتيجة الهجوم على
الفندق الذي تنتشر به الشرطة الآن وخبراء المفرقعات.
وأشار متحدث آخر باسم الوزارة " نجيب دانيش في تصريح صحفي بان أجنبيا
يوجد بين القتلى دون أن يحدد جنسيته.
وأنقذت قوات الأمن 151 نزيلا وموظفا بالفندق بينهم 41 أجنبيا.
وأكد " دانيش "تم إخلاء جميع غرف الفندق ولا يوجد أي إرهابي في المكان"
، مشيرا إلى أن النيران لاتزال مشتعلة بجزء من الطابق السادس في الفندق
حيث تحاول فرق الإطفاء إخماد الحريق.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.
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