المجلس البلدي سوق الجمعة / اعلان / .

طرابلس 21 يناير 2018 ( وال ) - دعا المجلس البلدي سوق الجمعة كافة المواطنين ممن تضررت أملاكهم نتيجة الإشتباكات المسلحة التي وقعت يوم الأثنين الماضي سرعة التواصل مع مخاتير محلاتهم .

وبين المجلس أنه قد تم تشكيل لجنة لحصر وتوتيق الأضرار بالبلدية

مكونة من مكتب فرع الشوؤن الإجتماعية سوق الجمعة و إدارتي الشؤون الفنية والإعلام بالبلدية بهدف إتخاذ إجراءات التعويض للمتضررين وإحالتها للمجلس الرئاسي .

وأكد المجلس ان اللجنة قد باشرت اللجنة مهامها بالخصوص منذ الأسبوع

الماضي .

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