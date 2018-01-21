المجلس البلدي سوق الجمعة / اعلان / .
الأحد ، 21- 01- 2018 - 11:25:00
طرابلس 21 يناير 2018 ( وال ) - دعا المجلس البلدي سوق الجمعة كافة المواطنين ممن تضررت أملاكهم نتيجة الإشتباكات المسلحة التي وقعت يوم الأثنين الماضي سرعة التواصل مع مخاتير محلاتهم .
وبين المجلس أنه قد تم تشكيل لجنة لحصر وتوتيق الأضرار بالبلدية
مكونة من مكتب فرع الشوؤن الإجتماعية سوق الجمعة و إدارتي الشؤون الفنية والإعلام بالبلدية بهدف إتخاذ إجراءات التعويض للمتضررين وإحالتها للمجلس الرئاسي .
وأكد المجلس ان اللجنة قد باشرت اللجنة مهامها بالخصوص منذ الأسبوع
الماضي .
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