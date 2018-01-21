مناقشة الآلية المناسبة لتنفيذ مسار خط الغاز المغذي لمحطة كهرباء الخليج .





سرت 21 يناير 2018(وال) -عقد اجتماع بمحطة كهرباء خليج سرت

البخارية يوم أمس خصص لمناقشة الآلية المناسبة لتنفيذ مسار خط الغاز

المقترح تنفيذه لتغذية محطة كهرباء الخليج .

وضم الاجتماع اللجنة المكلفة بالإشراف على مشروع خط الغاز المغذي

لمحطة الخليج برئاسة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الإنتاج المهندس

عبد الحكيم الفرجاني والمهندس مظفر شرلاله مدير مشروع خط الغاز وعطية

صيدون مدير مشروعات شركة خليج سرت للغاز وعدد من المهندسين والفنيين

بالمشروع من مختلف الشركات .

كما ناقش الاجتماع الخطط المناسبة وتذليل الصعاب أمام هذا المشروع

ووضع آلية البدء في تنفيذه بما يحفظ حقوق المواطنين الذين سيمر بمزارعهم

مشروع خط الغاز .

وأعرب المشاركون عن ترحيبهم بهذه المشروعات التي تخدم المصلحة

العامة وتعود بالنفع على كافة مدن ليبيا .

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