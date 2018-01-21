اجتماع موسع بشركة البريقة لتوفير الوقود بالجنوب .





طرابلس 21 يناير 2018 ( وال ) - خصص الاجتماع الموسع الذي عقد أمس

بشركة البريقة لتسويق النفط لتوفير الوقود والغاز بمناطق الجنوب

.

و ضم الاجتماع رئيس مكتب توزيع الوقود بالشركة ورؤساء المجالس

البلدية في كلا من ( مرزق - تراغن - القطرون - الشرقية - وادي عتبة ) .

وتم خلال الاجتماع استعراض وتوضيح العراقيل التي تواجه الشركة وتعذر

إستئناف تحويلاتها من الوقود والغاز لمستودع سبها النفطي بسبب عدم تدخل

وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين الطريق الرابط بين مستودعي مصراتة وسبها

.

وأكد رئيس المكتب أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة تتواصل مع

الجهات ذات الإختصاص لإيجاد حل سريع لضمان تأمين وصول المحروقات للجنوب .

... وال ...