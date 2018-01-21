منتدى " "المرأة والأمن"، تحت شعار " أمن المرأة ، أمان المجتمع ".

طرابلس 21 يناير 2018 ( وال ) - عقدت مجموعة من أجلك ليبيا احدى مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاجتماعي والاقتصادي، ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، يوم أمس بطرابلس منتدى " "المرأة والأمن"، تحت شعار "أمن المرأة ..أمان المجتمع ". وأفادت ‏إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء‏ اليوم الأحد :

أن المنتدى تناول أهمية مشروع منصات الحوار المجتمعي، خلال هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا من أجل الخروج بمعطيات تكون حجر أساس لعملية البناء والتنمية.. مؤكدين على دور المرأة ومساهمتها في عملية بناء الدولة، الذي يبدأ من تربيتها لأبنائها باعتبارها عنصر فاعل ولها دور مهم في المجتمع .

وشارك في الملتقى كل من عضو الحوار السياسي، رئيس مجموعة من أجلك ليبيا،ومشروع منصات الحوار المجتمعي بمنتدياته الثلاثة الأستاذة "نهاد معيتيق"،ورئيس المجلس الأستاذ "فضيل الأمين"، وعضو المجلس الأعلى للدولة السيدة "نعيمة الحامي، وعضو مجلس النواب السيدة "سارة السويح" وعبر"السكايب"، رئيس كتلة المرأة في مجلس النواب الدكتورة "حليمة العائب" وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية الدكتورة "أسماء الأسطى"، ووزير العمل الدكتور "المهدي الورضمي"، ووكيل وزارة الداخلية العقيد "عبدالسلام عاشور"، ووكيل النيابة بمكتب النائب العام السيدة "فاطمة العطوي"، وعديد الشخصيات التي لها علاقة بالشأن الاجتماعي كالدكتور "مصطفى التير"، رئيس منتدى الخبراء، وعضوات المجالس البلدية، وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني.

كما تناول المنتدى عدة محاور بالنقاش في مجالات مختلفة، قامت بإدارتها

نساء متخصصات، استعرضن أهمية الحوار المجتمعي الذي يهدف للدفع بالمرأة، لتكون شريك فاعل في عملية الاستقرار والبناء.

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