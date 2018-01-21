الشركة العامة للكهرباء: طرح الأحمال اليوم الأحد يتراوح مابين 4 إلى 5 ساعات .
الأحد ، 21- 01- 2018 - 11:12:00
طرابلس 21 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن
الساعات المتوقعة لطرح الأحمال لهذا اليوم الاحد ، ستتراوح مابين 4 إلى
5 ساعات ، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وللعجز المتوقع
في الشبكة العامة للكهرباء الذي سيصل إلى حوالي 850 ميغاوات .
وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الأحد
: أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 5650 ميغاوات ،
وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 6500 ميغاوات .
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