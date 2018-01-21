الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الأحد ، 21- 01- 2018 - 10:26:00
طرابلس 21 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
ملخص عام.
يبقى الطقس متقلب على أغلب مناطق شمال ليبيا ، مع رياح نشطة باردة نسبيا
خاصة على مناطق الساحلية مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الخليج
والشمال الشرقي .
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
انقشاع للسحب الممطره تدريجيا هذا اليوم بأقصى المناطق الغربية بينما
تتكاثر السحب من حين لاخر ، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة
، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين (12-16) درجة مئوية ،
ولا تتجاوز (11) درجة مئوية على المرتفعات الجبلية ، وتسجل ارتفاعا بسيطا
يوم الغد .
بن جواد - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مراده.
السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة
على الخليج سهل بنغازي والجبل الاخضر تصحبها سحب رعدية قد يصحبه سقوط
حبات البرد ، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة ، ودرجات
الحرارة القصوى تتراوح مابين (15- 19) درجة مئوية ولا تتجاوز (13) درجة
على مرتفعات الجبل الاخضر .
الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة
السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15- 19) درجة مئوية .
الكفرة - تازربو - السرير.
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة
السرعة الى نشطة احيانا ، ودرجات الحرارة القصوى مابين (18- 22) درجة
مئوية .
...( وال ) ....