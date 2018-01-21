الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 21 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

يبقى الطقس متقلب على أغلب مناطق شمال ليبيا ، مع رياح نشطة باردة نسبيا

خاصة على مناطق الساحلية مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الخليج

والشمال الشرقي .



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

انقشاع للسحب الممطره تدريجيا هذا اليوم بأقصى المناطق الغربية بينما

تتكاثر السحب من حين لاخر ، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة

، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين (12-16) درجة مئوية ،

ولا تتجاوز (11) درجة مئوية على المرتفعات الجبلية ، وتسجل ارتفاعا بسيطا

يوم الغد .



بن جواد - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مراده.

السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة

على الخليج سهل بنغازي والجبل الاخضر تصحبها سحب رعدية قد يصحبه سقوط

حبات البرد ، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (15- 19) درجة مئوية ولا تتجاوز (13) درجة

على مرتفعات الجبل الاخضر .



الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة

السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15- 19) درجة مئوية .

الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة

السرعة الى نشطة احيانا ، ودرجات الحرارة القصوى مابين (18- 22) درجة

مئوية .

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