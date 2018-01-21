تحطم طائرة هليكوبتر للجيش الأمريكي ومقتل جنديين .





كاليفورنيا 21 يناير 2018 ( وال ) - قتل عسكريان أمريكيان في تحطم

طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي في ولاية

كاليفورنيا.

وقال المتحدث بإسم الجيش الأمريكي اللفتانت كولونيل جاسون براون إن

تحقيقا يجري في سبب تحطم الطائرة في مركز التدريب الوطني في فورت إروين

في جنوب كاليفورنيا أمس السبت.

من جهة أخرى أوضحت جراندي جيل المتحدثة باسم الجيش في فورت كارسون أن

قاعدة الطاقم والطائرة كانت في فورت كارسون في ولاية كولورادو وكانت

الطائرة في عملية تدريب روتينية في القاعدة الواقعة في صحراء موجافي.