خدمات جهاز الاسعاف ببلدية حي الأندلس .
الأحد ، 21- 01- 2018 - 10:14:00
طرابلس 21 يناير 2018 ( وال ) - تسلم المجلس البلدي حي الاندلس أمس
سيارة إسعاف جديدة من اجل تقديم أفضل الخدمات الطبية الاستعجالية
والاسعافية للمرضى .
وبذلك اصبح العدد الإجمالي لسيارات جهاز الاسعاف ببلدية حي الأندلس خمس
سيارات مجهزة تجهيز حديث ( عناية فائقة ) .
وأوضح المجلس البلدي حي الاندلس عبر موقعه على الشبكة أن سيارات
الاسعاف ستقدم خدماتها المجانية لاهالي البلدية بعدة مواقع منها الطريق
السريع وبعض النقاط الحيوية داخل نطاق البلدية .
ويلفت جهاز الاسعاف ببلدية حي الاندلس عناية الأخوة المواطنين بأنه
يمكنهم الاتصال الهاتفي للإستفادة من الخدمات المجانية على مدار 24 ساعة
وذلك على الارقام التالية :-
0927622890 / 0914371105 / 0924964344 .
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