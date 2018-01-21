خدمات جهاز الاسعاف ببلدية حي الأندلس‏ .





طرابلس 21 يناير 2018 ( وال ) - تسلم المجلس البلدي حي الاندلس أمس

سيارة إسعاف جديدة من اجل تقديم أفضل الخدمات الطبية الاستعجالية

والاسعافية للمرضى .

وبذلك اصبح العدد الإجمالي لسيارات جهاز الاسعاف ببلدية حي الأندلس‏ خمس

سيارات مجهزة تجهيز حديث ( عناية فائقة ) .

وأوضح المجلس البلدي حي الاندلس عبر موقعه على الشبكة أن سيارات

الاسعاف ستقدم خدماتها المجانية لاهالي البلدية بعدة مواقع منها الطريق

السريع وبعض النقاط الحيوية داخل نطاق البلدية .

ويلفت جهاز الاسعاف ببلدية حي الاندلس عناية الأخوة المواطنين بأنه

يمكنهم الاتصال الهاتفي للإستفادة من الخدمات المجانية على مدار 24 ساعة

وذلك على الارقام التالية :-

0927622890 / 0914371105 / 0924964344 .

...( وال ) ...