حفل تكريم للقارئ المنشد عبد الفتاح جحيدر.الأحد ، 21-01-2018 - 09:59:00



طرابلس 21 يناير 2018 ( وال ) - نظمت مؤسسة بادر للتنمية احدى مؤسسات
المجتمع المدني بطرابلس يوم أمس حفل تكريم للقارئ المنشد " عبد الفتاح
جحيدر " الفائز بالترتيب الخامس بمسابقة منشد الشارقة العالمية"
بالامارات .
وحضر حفل التكريم الذي نظم بسوق الجمعة رئيس اللجنة التسييرية للهيئة
العامة للثقافة حسن أونيس، وأعضاء اللجنة التسييرية للهيئة ، وعدد من
أعيان المنطقة، وثلة من رجال الإعلام، والشعراء والمنشدين، وممثلي
المؤسسات المساهمة في التكريم.
وقدمت في ختام الحفل جوائز وهدايا تكريما للمنشد عبدالفتاح جحيدر
لمشاركته المتميزة .
ويذكر أن المنشد "عبد الفتاح جحيدر" تحصل على المركز الخامس بمسابقة
"منشد الشارقة"، العالمية التي شارك فيها العديد من المنشدين العرب ضمن
مسابقة منشد الشارقة التي حظيت بمتابعة وتغطية إعلامية كبيرة.
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