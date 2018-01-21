أستراليا تشهد سلسلة حرائق بالغابات كانبيرا 21 يناير 2018 ( وال ) - يواصل رجال الإطفاء الأستراليين معالجة سلسلة الحرائق التي شهدتها الغابات في مناطق عدة من ولايتي نيوساوث ويلز وفيكتوريا بعد تجاوز درجات الحرارة 39 درجة مئوية.الأحد ، 21-01-2018 - 09:54:00


وكان رجال الإنقاذ قد قاموا بإجلاء أكثر من 200 شخص بقوارب من محمية
ناشيونال بارك في جنوب مدينة سيدني بعد اندلاع الحرائق في أنحاء متفرقة
من المحمية حيث تقوم الشرطة بالتحقيق من احتمال إضرامها على نحو متعمد أو
بفعل عدم اتباع عدد من السكان تعليمات السلامة العامة .

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