أستراليا تشهد سلسلة حرائق بالغابات كانبيرا 21 يناير 2018 ( وال ) - يواصل رجال الإطفاء الأستراليين معالجة سلسلة الحرائق التي شهدتها الغابات في مناطق عدة من ولايتي نيوساوث ويلز وفيكتوريا بعد تجاوز درجات الحرارة 39 درجة مئوية.



وكان رجال الإنقاذ قد قاموا بإجلاء أكثر من 200 شخص بقوارب من محمية

ناشيونال بارك في جنوب مدينة سيدني بعد اندلاع الحرائق في أنحاء متفرقة

من المحمية حيث تقوم الشرطة بالتحقيق من احتمال إضرامها على نحو متعمد أو

بفعل عدم اتباع عدد من السكان تعليمات السلامة العامة .