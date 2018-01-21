التوقيع على محضر إتفاق تقديم خدمات التأمين الصحي للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بقطاع التعليم العام والعالي.





طرابلس 21 يناير 2018 ( وال ) - حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني فائز السراج حفل التوقيع على محضر إتفاق تقديم خدمات

التأمين الصحي للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بقطاع التعليم

العام والعالي.

ووقع محضر الإتفاق الدكتور عثمان عبدالجليل وزير التعليم ، ورئيس

مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام، الدكتور طلال عجاج.

ويستهدف برنامج التأمين الصحي، تقديم خدمات العلاج والتداوي لكافة

العاملين بقطاع التعليم وأسرهم، في كل أنحاء الدولة الليبية،

كما حضر الإحتفال عضو المجلس الرئاسي ووزير الدولة لشؤون مؤسسات

المجتمع المدني أحمد حمزة، وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب الدكتور

عزالدين أبوراوي، ووزير المالية د اسامة حماد، ووزير الاقتصاد الدكتور

ناصر الدّرسي، ووكيلي وزارة التعليم الدكتور محمد نوير والمهندس عادل

جمعة، ووكيل وزارة الصحة الدكتور عيسى العمياني، وكذلك رؤوساء اللجان

الإستشارية بوزارة التعليم ومدراء الهيئات والإدارات والمكاتب بها، بجانب

عدد من رؤوساء الجامعات والأكاديمية الليبية، وعدد من مراقبي التعليم

بالبلديات وممثلين عن نقابات المعلمين، ورئيس إتحاد عام طلبة ليبيا.

وسيتم بموجب هذا الاتفاق فتح باب الإشتراك لكافة العاملين بالقطاع

إعتباراً من الشهر القادم، على أن يتم دفع قيمة إشتراك التأمين بما

مقداره فقط 2.5% من راتب العامل بقطاع التعليم، مضافا إليه ما قدره 7.5%

من راتب العامل تتحمل وزارة التعليم منه 5.0% وتتحمل الميزانية العامة من

خزانة الدولة ما قدره 2.5% من راتب العامل المستهدف بالتأمين، يستلم

بعدها المشترك بطاقة التأمين الصحي موضحاً بها أماكن وأنواع خدمات العلاج

والإيواء والتداوي المقررة بكل منطقة، وبلدية، ومدينة، مع التأكيد على

وحدة نوعية وجودة الخدمات الطبية التي يتعاقد بشأنها صندوق التأمين الصحي

العام مع المستشفيات والمصحات والمراكز الصحية العامة والخاصة.

كما سيتم إقامة وحدات رعاية صحية (ذات التركيب المسبق) بالمناطق

النائية والتي لا يتواجد بها كم ونوع الخدمات الطبية الدورية للعاملين

بقطاع التعليم.

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