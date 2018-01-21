قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في جنين وتقيم نقطة عسكرية على سطح آحد منازلها .





جنين 21 يناير2018 (وال)- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم

الأحد، مدينة جنين ومخيمها، وواد برقين وقرية رمانة في محافظة جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوات كبيرة من قوات الاحتلال داهمت حي

السويطات، ومنطقة الهدف وواد برقين في جنين، وأقامت نقطة عسكرية داخل

منزل سكني في حي الهدف، الذي يشرف على واد برقين ومخيم جنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تقتحم منطقة واد برقين، بشكل يومي منذ

استشهاد الشاب أحمد إسماعيل جرار وهدم عدة منازل في الحي، ويكثف من

تواجده العسكري وينصب حواجز عسكرية في محيط مدينة جنين وقرى وبلدات

المحافظة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة غرب جنين، مما أدى الى

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

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