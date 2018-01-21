بدء أعمال صيانة مبنى جهاز الحرس البلدى سرت .





سرت 21 يناير 2018 ( وال )- بدأت أعمال الصيانة للمبنى الادارى لفرع

جهاز الحرس البلدى سرت من احدى التشاركيات الوطنية المتخصصة باشراف مكتب

المشروعات بالبلدية .

وقال مصدر بالمجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية إن أعمال

الصيانة للمبنى الاداري المكون من طابقين تشمل ترميمات بالمبنى وأعمال

كهرباء وسباكة وطلاء وتركيب نوافد وابواب جديدة ومواد صحية .

وأوضح المصدر أن أعمال الصيانة كانت بتكليف عميد بلدية سرت لعدد من

التشاركيات لصيانة المبانى الادارية الحكومية منها الحرس البلدى سرت

وجهاز الاسعاف والاداعة وبعض المدراس المركزية ومخازن السلع التموينية

بسرت .

...(وال سرت)...