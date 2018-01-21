قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين ويستدعي آخر من بيت لحم.





بيت لحم 21-يناير 2018 ( وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الأحد، ثلاثة شبان من مناطق مختلفة في بيت لحم، وسلمت آخر بلاغا؛ لمراجعة

مخابراتها.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلتفلسطيني يبلغ من العمر

(22 عاما) من بلدة تقوع شرقا، ونورمعمر (20 عاما)، ومحمد أبو حارثية من

بلدة بتير غربا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما سلمت تلك القوات مواطن فلسطيني رابع من منطقة ظهرة الندى جنوب شرق

بيت ساحور بلاغا؛ لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون"، بعد

دهم منزله وتفتيشه.

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