انخفاض عدد المهاجرين إلى ايطاليا عبر ليبيا .





مدريد 21 يناير 2018 ( وال )- أكد " فابريس ليجيري " مدير الوكالة

الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) أن عدد الوافدين إلى إيطاليا

واليونان عبر ليبيا انحفض بشكل كبير عام 2017 .

وتوقع " ليجيري " زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا

العام الحالي بعد رصد وصول نحو 22900 شخص إلى إسبانيا عبر المغرب

والجزائر العام الماضي في زيادة ضخمة نتجت عن الهجرة من البلدين الواقعين

في شمال أفريقيا.

وأظهرت بيانات فرونتكس أن نحو 40 بالمئة من المهاجرين الذين جري

اعتراضهم أثناء عبور البحر إلى إسبانيا كانوا من المغرب والجزائر.

وقال ليجيري إن فرونتكس تضع اللمسات النهائية لخطط تتيح استمرار عملية

حدودية غرب البحر المتوسط، لم ينجح تطبيقها حتى الآن سوى في فصل الصيف،

مع تعزيز استخدام المراقبة الجوية.