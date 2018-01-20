سيالة يستعرض مع مساهل العلاقات الليبية الجزائرية .

الجزائر 20 يناير 2018 (وال)- استعرض وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع عبد القادر مساهل وزير الخارجية في الجزائر اليوم السبت في الجزائر العلاقات الثنائية وجدول اعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول 5+5 الذي سيبدأ اعماله الاحد في العاصمة الجزائر .

وجدد مساهل خلال الاجتماع وفق المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية دعم الجزائر للحهود الهادفة في ليبيا لتحقيق الامن والاستقرار والذي سينعكس ايجابا على كل المنطقة .

وعبر سيالة عن شكره للجزائر لاحتضانها لاجتماع دول 5+5 في هذه المرحلة الهامة من تاريخ المنطقة ،مشيرا الى ان ماسيتم طرحه يمس دول المجموعة ومنها الازمة الليبية ومكافحة الارهاب وبسط الامن في كل دوله .

وكان سيالة قد وصل اليوم الى الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول 5+5 التي تضم ليبيا والجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب بالاضافة الى ايطاليا وفرنسا والبرتغال ومالطا واسبانيا .

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