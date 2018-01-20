سيالة يجتمع في تونس مع وزير الخارجية التونسي .

تونس 20 يناير 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في تونس اليوم السبت مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي .

وأكد الوزيران خلال الاجتماع حسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية على اهمية مواصلة التشاور السياسي بين البلدين وتنسيق المواقف بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتونسي .

وتطرق الاجتماع الى نتائج اجتماعات اللجنة التحضيرة المشتركة الليبية التونيسية التي عقدت في تونس مؤخرا تحضيرا لاجتماعات اللجنة العليا التي ستعقد اجتماعاتها قريبا .

(وال)