سيالة يجتمع في تونس مع وزير الخارجية التونسي .السبت ، 20-01-2018 - 21:42:00

تونس 20 يناير 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في تونس اليوم السبت مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي .
وأكد الوزيران خلال الاجتماع حسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية على اهمية مواصلة التشاور السياسي بين البلدين وتنسيق المواقف بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتونسي .
وتطرق الاجتماع الى نتائج اجتماعات اللجنة التحضيرة المشتركة الليبية التونيسية التي عقدت في تونس مؤخرا تحضيرا لاجتماعات اللجنة العليا التي ستعقد اجتماعاتها قريبا .
(وال)

الأكثر قراءة في وال

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .
الجامعة العربية تطالب برؤية موحدة لمؤسسات العمل المشترك .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا